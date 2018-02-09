Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2018 12:16

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею

Официальная делегация из КНДР, в состав которой вошла младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен, прибыла в пятницу в Южную Корею, где стартуют зимние Олимпийские игры-2018, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Возглавил делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Ожидается, что визит делегации из КНДР продлится три дня. На субботу, 10 февраля, запланировала встреча северокорейской делегации с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В международном аэропорту Инчхон делегацию встретили высокопоставленные южнокорейские чиновники, в том числе министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.

В сообщении отмечается, что во время приветствия в аэропорту Ким Ё Чен улыбалась.

Из аэропорта делегация направилась в Пхенчхан, где позже в пятницу пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Президент Южной Кореи встретится с делегацией КНДР, в состав которой входит сестра Ким Чен Ына Президент Южной Кореи в рамках Олимпиады может встретиться главой президиума северокорейского парламента - СМИ Хоккеистки из КНДР и Южной Кореи во время общей тренировки столкнулись с трудностями из-за различий в языках - СМИ Южная Корея готова без нарушения санкций финансово поддержать участие КНДР в Олимпиаде-2018 В Сеуле заявляют, что будут стремиться к организации регулярных переговоров на высоком уровне с КНДР Пхеньян и Сеул согласовали выступление спортсменов из КНДР в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]