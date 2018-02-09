Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею

Официальная делегация из КНДР, в состав которой вошла младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен, прибыла в пятницу в Южную Корею, где стартуют зимние Олимпийские игры-2018, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Возглавил делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
Ожидается, что визит делегации из КНДР продлится три дня. На субботу, 10 февраля, запланировала встреча северокорейской делегации с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
В международном аэропорту Инчхон делегацию встретили высокопоставленные южнокорейские чиновники, в том числе министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.
В сообщении отмечается, что во время приветствия в аэропорту Ким Ё Чен улыбалась.
Из аэропорта делегация направилась в Пхенчхан, где позже в пятницу пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады.
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