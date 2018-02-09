MBNP определит реформы для цифрового преобразования банковской системы Азербайджана

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) приступила к подготовке плана реформ в рамках цифровизации банковской системы, отмечает в сообщении регулятора
«В настоящее время для определения необходимых реформ проводятся двухсторонние встречи с руководством каждого банка», - отмечает MBNP.
В рамках реализации «Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджане», в Палате состоялась встреча посвященная совершенствованию механизма регулирования для ускорения цифровой трансформации банков.
"В ходе встречи были представлены результаты диагностики, проведенной в декабре 2017 года, оценки электронного банкинга, операций по банковским счетам, инфраструктуры платежных карт. Также было обсуждено текущее состояние дел в этой сфере", - подчеркивает регулятор.
Б.Рустамбеков
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