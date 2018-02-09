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Финансы 09.02.2018 11:21

MBNP определит реформы для цифрового преобразования банковской системы Азербайджана

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) приступила к подготовке плана реформ в рамках цифровизации банковской системы, отмечает в сообщении регулятора

«В настоящее время для определения необходимых реформ проводятся двухсторонние встречи с руководством каждого банка», - отмечает MBNP.

В рамках реализации «Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджане», в Палате состоялась встреча посвященная совершенствованию механизма регулирования для ускорения цифровой трансформации банков.

"В ходе встречи были представлены результаты диагностики, проведенной в декабре 2017 года, оценки электронного банкинга, операций по банковским счетам, инфраструктуры платежных карт. Также было обсуждено текущее состояние дел в этой сфере", - подчеркивает регулятор.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНКИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЕФОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]