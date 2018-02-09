ГНФАР в 2017г выделил на проект ж/д Баку-Тбилиси-Карс более $12 млн, до сих пор – свыше $642 млн

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) до сих пор на реализацию проекта строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) направил $642,3 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«Такой объем средств был выделен соответствующим структурам в Азербайджане из ГНФАР на финансирование проекта БТК с начала его реализации и на 31 декабря 2017 года. При этом в 2017 году на эти цели из средств фонда было направлено $12,1 млн, из которых $2 млн – в IV-м квартале», - отметили в ГНФАР.
В бюджете ГНФАР на 2017 год на БТК предусматривалось выделение 165 млн 825 тыс. манатов.
В 2018 году на эти цели в бюджете ГНФАР предусмотрено выделение 176,128 млн манатов.
По данным фонда, эти средства в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Грузии через Международный банк Азербайджана перечисляются ООО «Железная дорога Марабда–Карцахи», созданном для проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции и эксплуатации железной дороги Марабда- граница с Турцией и соответствующих объектов железнодорожной инфраструктуры.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года.
На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
Проект строительства железной дороги БТК включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км – на территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансировалось Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Н.Аббасова
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