Карабахский конфликт планируется решить поэтапно на основе подготовленной дорожной карты – глава МИД Азербайджана

Азербайджан ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ более решительных и действенных шагов для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

"Мы поддерживаем усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, но считаем, что нужны еще более решительные и действенные шаги для его решения. Совместными усилиями определена дорожная карта поэтапного урегулирования конфликта", - сказал Э.Мамедъяров в интервью французскому журналу "Le Journal Du Parlement".

По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ не должны позволить Армении нарушить переговорный процесс по урегулированию конфликта, а также посредством политико-дипломатического давления обеспечить вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. "В этом случае можно добиться прогресса в переговорном процессе", - отметил он.

Министр добавил, что в настоящее время в переговорном процессе наблюдается определенная интенсивность, конкретика и логичность. "Азербайджан продолжит с сопредседателями деятельность в этом направлении. Мы является самой заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта", - подчеркнул он.

Э.Мамедъяров отметил, что Баку рассчитывает на дальнейшее активное участие Парижа в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Решение этого конфликта на основе принципов территориальной целостности и уважения суверенитета, создаст почву для устойчивого развития Южного Кавказа и всестороннего сотрудничества в регионе. От этого могут выиграть не только страны региона, но и наши европейские партнеры, в том числе и Франция", - добавил глава МИД.

А.Азизов