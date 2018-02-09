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Карабахский конфликт 09.02.2018 11:47

Карабахский конфликт планируется решить поэтапно на основе подготовленной дорожной карты – глава МИД Азербайджана

Азербайджан ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ более решительных и действенных шагов для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

"Мы поддерживаем усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, но считаем, что нужны еще более решительные и действенные шаги для его решения. Совместными усилиями определена дорожная карта поэтапного урегулирования конфликта", - сказал Э.Мамедъяров в интервью французскому журналу "Le Journal Du Parlement".

По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ не должны позволить Армении нарушить переговорный процесс по урегулированию конфликта, а также посредством политико-дипломатического давления обеспечить вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. "В этом случае можно добиться прогресса в переговорном процессе", - отметил он.

Министр добавил, что в настоящее время в переговорном процессе наблюдается определенная интенсивность, конкретика и логичность. "Азербайджан продолжит с сопредседателями деятельность в этом направлении. Мы является самой заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта", - подчеркнул он.

Э.Мамедъяров отметил, что Баку рассчитывает на дальнейшее активное участие Парижа в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Решение этого конфликта на основе принципов территориальной целостности и уважения суверенитета, создаст почву для устойчивого развития Южного Кавказа и всестороннего сотрудничества в регионе. От этого могут выиграть не только страны региона, но и наши европейские партнеры, в том числе и Франция", - добавил глава МИД.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]