Глава AZTA призывает туристический сектор поддержать кандидатуру Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах

Глава Азербайджанской Ассоциации туризма (AZTA) Нахид Багиров призвал членов ассоциации поддержать кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах в республике.

"Во всех программах и проектах по развитию сферы туризма мы всегда чувствовали прямую поддержку главы государства. Уверен, что это поддержка будет оказываться и в будущем", - сказал Н.Багиров на заседании ассоциации в пятницу.

Он отметил, что ассоциация, в свою очередь, всегда готова поддержать президента Азербайджана. "Мы также всегда готовы поддержать президента. Сфера туризма Азербайджана имеет большой потенциал развития, реализация которого невозможна без поддержки руководства страны. Поэтому призываю каждого из вас быть активными на предстоящих президентских выборах, поддержать кандидатуру И.Алиева", - сказал Н.Багиров.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться 17 октября. Между тем, И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в стране 11 апреля.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов ранее сообщил, что перенос выборов связан с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий. Кроме того он подчеркнул, что в международной практике считается целесообразным проведение выборов в начале года. По его словам, это также позволяет более эффективно выполнять социально-экономические задачи.

В то же время помощник главы государства по вопросам внешней политики Новруз Мамедов заявил, что досрочные выборы также являются предупреждающей мерой по нейтрализации влияния негативных процессов в Закавказье и соседних регионах.

Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.

Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде