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Туризм 09.02.2018 12:27

AZTA прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году за счет открытия новых авиарейсов

Глава Азербайджанской Ассоциации туризма (AZTA) Нахид Багиров прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году.

"В 2018 году количество туристов в Азербайджан значительно увеличится за счет открытия новых прямых авиарейсов с рядом стран", - сказал Н.Багиров журналистам в пятницу.

По его словам, в частности, предусмотрено открытие новых прямых рейсов в Азербайджан из ОАЭ, Бахрейна, Пакистана и ряда городов Российской федерации. "Рейсы предусмотрены не только в Баку, но и регионы страны", - отметил он.

Н.Багиров добавил, что среди туристов Азербайджан известен как государство со стабильной общественно-политической ситуацией.

Число туристов, посетивших Азербайджан в январе 2018 года, увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 185,913 тыс. человек.

Турпоток в Азербайджан в 2017 году увеличился на 20% - до 2 млн. 691,988 тыс. человек.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРПОТОК, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]