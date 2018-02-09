AZTA прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году за счет открытия новых авиарейсов

Глава Азербайджанской Ассоциации туризма (AZTA) Нахид Багиров прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году.
"В 2018 году количество туристов в Азербайджан значительно увеличится за счет открытия новых прямых авиарейсов с рядом стран", - сказал Н.Багиров журналистам в пятницу.
По его словам, в частности, предусмотрено открытие новых прямых рейсов в Азербайджан из ОАЭ, Бахрейна, Пакистана и ряда городов Российской федерации. "Рейсы предусмотрены не только в Баку, но и регионы страны", - отметил он.
Н.Багиров добавил, что среди туристов Азербайджан известен как государство со стабильной общественно-политической ситуацией.
Число туристов, посетивших Азербайджан в январе 2018 года, увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 185,913 тыс. человек.
Турпоток в Азербайджан в 2017 году увеличился на 20% - до 2 млн. 691,988 тыс. человек.
Ф.Исазаде
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