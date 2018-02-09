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Регион 09.02.2018 17:03

Рухани заявил о важности трехстороннего сотрудничества Ирана, России и Турции для развития региона

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что трехсторонний диалог между Тегераном, Москвой и Анкарой играет важнейшую роль для ситуации в регионе.

"Трехсторонние отношения между Ираном, Турцией и Россией сегодня очень важны для региона", - цитируют Х.Рухани иранские СМИ.

На встрече с главой МИД Турции президент Ирана заявил о необходимости "дальнейших консультаций и сотрудничества" с целью урегулирования кризиса в Сирии.

По его словам, необходимо "действовать так, чтобы ни одна страна в регионе не чувствовала угрозы от соседей".

Накануне Х.Рухани провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В беседе иранский лидер упомянул о ранее прозвучавшем предложении провести новый саммит Ирана, РФ и Турции в Стамбуле. Также президент Ирана предложил провести консультации между главами МИД трех стран, чтобы выработать график и повестку планируемой трехсторонней встречи.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]