Рухани заявил о важности трехстороннего сотрудничества Ирана, России и Турции для развития региона

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что трехсторонний диалог между Тегераном, Москвой и Анкарой играет важнейшую роль для ситуации в регионе.

"Трехсторонние отношения между Ираном, Турцией и Россией сегодня очень важны для региона", - цитируют Х.Рухани иранские СМИ.

На встрече с главой МИД Турции президент Ирана заявил о необходимости "дальнейших консультаций и сотрудничества" с целью урегулирования кризиса в Сирии.

По его словам, необходимо "действовать так, чтобы ни одна страна в регионе не чувствовала угрозы от соседей".

Накануне Х.Рухани провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В беседе иранский лидер упомянул о ранее прозвучавшем предложении провести новый саммит Ирана, РФ и Турции в Стамбуле. Также президент Ирана предложил провести консультации между главами МИД трех стран, чтобы выработать график и повестку планируемой трехсторонней встречи.