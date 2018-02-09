Президент Южной Кореи в конце мая приедет с визитом в Казахстан

Председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената парламента Казахстана Георгий Ким обсудил со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея Чун Се Кюном вопросы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и индустриально-инновационной сферах, сообщила пресс-служба казахстанского сената.

"В сфере двусторонних отношений этот год насыщен важными событиями и мероприятиями. Ключевым событием должен стать визит президента Республики Корея Мун Чже Ина в Казахстан в конце мая этого года", - отметил Г.Ким, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сенатор отметил большое значение подписанного в ходе государственного визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Сеул 9-11 ноября 2016 года Совместной декларации о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства.

Собеседники выразили общее мнение относительно важности межпарламентского взаимодействия для укрепления всего комплекса двусторонних связей. Была достигнута договоренность о развитии парламентских контактов по линии депутатских групп дружбы, главе Национальной ассамблеи Южной Кореи передано приглашение от спикера сената парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Астану с официальным визитом в этом году.

Г.Ким ознакомил собеседника с инвестиционным законодательством и экономическими планами страны, пригласил корейский бизнес к совместной работе по реализации проектов в Казахстане. По мнению сенатора, взаимный интерес представляет сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма, транспортно-логистической сфере и сфере высоких технологий.

При обсуждении темы урегулирования ситуации на Корейском полуострове Г.Ким подчеркнул важность мер, предпринятых Казахстаном в качестве председателя Совета Безопасности ООН в январе 2018 года.

"Республика Казахстан надеется, что налаживание диалога, а также участие КНДР в Играх в Пхенчхане, будет способствовать снятию напряженности на Корейском полуострове", - сказал Г.Ким.