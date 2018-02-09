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СНГ 09.02.2018 17:33

Международные финансовые организации поддерживают Россию в принятии решения об амнистии капиталов - Путин

При подготовке законопроекта об амнистии капиталов Россия консультировалась с международными финансовыми организациями, которые отнеслись к этому с пониманием, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года", - сказал В.Путин в пятницу на съезде РСПП.

"Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении", - заявил В.Путин.

Президент рассчитывает, что "этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость , создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".

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Тэги: РОССИЯ, КАПИТАЛЫ, АМНИСТИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]