Международные финансовые организации поддерживают Россию в принятии решения об амнистии капиталов - Путин

При подготовке законопроекта об амнистии капиталов Россия консультировалась с международными финансовыми организациями, которые отнеслись к этому с пониманием, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на один год - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года", - сказал В.Путин в пятницу на съезде РСПП.
"Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении", - заявил В.Путин.
Президент рассчитывает, что "этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость , создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".
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