Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.02.2018 17:48

Президент Южной Кореи пожал руку сестре лидера КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в пятницу поприветствовал младшую сестру лидера Северной Кореи Ким Ё Чен.

Глава южнокорейского государства и Ким Ё Чен, прибывшая в Пхенчхан в составе высокопоставленной делегации из КНДР, пожали друг другу руки, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

По его данным, это первая встреча южнокорейского лидера и сестры лидера КНДР.

По прибытию в представительскую ложу на церемонии открытия Игр Мун Чжэ Ин также поприветствовал других высокопоставленных представителей различных государств, в том числе премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Официальная делегация КНДР прибыла в Южную Корею, где стартуют зимние Олимпийские игры-2018, ранее в пятницу. Ожидается, что визит делегации из КНДР продлится три дня.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ЛИДЕРЫ, ПРИВЕТСТВИЯ


Похожие новости


На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане продано почти 80% билетов - МОК Более 1,2 тыс. охранников олимпийских объектов Пхенчхана отстранили от работы из-за кишечной инфекции Президент Южной Кореи проведет переговоры с рядом мировых лидеров, которые приедут на Олимпиаду В южнокорейском Пхенчхане официально открыли Олимпийские деревни Олимпиада в Пхенчхане может стать самой холодной за последние десятилетия Южная Корея готова без нарушения санкций финансово поддержать участие КНДР в Олимпиаде-2018

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]