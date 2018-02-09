Президент Южной Кореи пожал руку сестре лидера КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в пятницу поприветствовал младшую сестру лидера Северной Кореи Ким Ё Чен.

Глава южнокорейского государства и Ким Ё Чен, прибывшая в Пхенчхан в составе высокопоставленной делегации из КНДР, пожали друг другу руки, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

По его данным, это первая встреча южнокорейского лидера и сестры лидера КНДР.

По прибытию в представительскую ложу на церемонии открытия Игр Мун Чжэ Ин также поприветствовал других высокопоставленных представителей различных государств, в том числе премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Официальная делегация КНДР прибыла в Южную Корею, где стартуют зимние Олимпийские игры-2018, ранее в пятницу. Ожидается, что визит делегации из КНДР продлится три дня.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.