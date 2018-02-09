Лидер ХАМАС едет в Египет обсуждать проблему блокады Газы

Лидер контролирующего сектор Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Ханийе направился в Каир на переговоры с официальными представителями Египта, сообщает в пятницу межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации вокруг блокады сектора Газы.

Кроме того, в ходе визита стороны обсудят "механизмы смягчения мер в отношении Газы и другие спорные вопросы".

Также на переговорах будет поднят вопрос о договоренностях между ХАМАС и Палестинской национальной администрацией.