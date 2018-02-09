ЕС призвал Вьетнам освободить всех блогеров и правозащитников, заключенных в тюрьму за высказывание своих взглядов

Европейский союз назвал судебные приговоры правозащитникам во Вьетнаме нарушением этой страной ее международных обязательств.

"С сегодняшним приговором шести правозащитникам в суде провинции Анзянг число правозащитников и блогеров, подвергшихся уголовному преследованию и осужденных во Вьетнаме, достигло по меньшей мере шестнадцати", - отметил в распространенном в пятницу заявлении представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Эти люди выступают за продвижение и защиту прав, гарантированных Конституцией Вьетнама, Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах, - говорится в заявлении. - Вынесенные им приговоры прямо противоречат международным обязательствам, к которым Вьетнам сам присоединился".

ЕС ожидает от вьетнамских властей немедленного освобождения всех блоггеров и правозащитников, заключенных в тюрьму за мирное выражение своих взглядов.