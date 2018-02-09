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Дальнее зарубежье 09.02.2018 18:14

ЕС призвал Вьетнам освободить всех блогеров и правозащитников, заключенных в тюрьму за высказывание своих взглядов

Европейский союз назвал судебные приговоры правозащитникам во Вьетнаме нарушением этой страной ее международных обязательств.

"С сегодняшним приговором шести правозащитникам в суде провинции Анзянг число правозащитников и блогеров, подвергшихся уголовному преследованию и осужденных во Вьетнаме, достигло по меньшей мере шестнадцати", - отметил в распространенном в пятницу заявлении представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Эти люди выступают за продвижение и защиту прав, гарантированных Конституцией Вьетнама, Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах, - говорится в заявлении. - Вынесенные им приговоры прямо противоречат международным обязательствам, к которым Вьетнам сам присоединился".

ЕС ожидает от вьетнамских властей немедленного освобождения всех блоггеров и правозащитников, заключенных в тюрьму за мирное выражение своих взглядов.

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Тэги: ЕС, ВЬЕТНАМ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ПРИГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]