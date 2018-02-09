Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в мае для участия в ПМЭФ - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принял приглашение посетить РФ, сообщает Елисейский дворец.

Визит запланирован на май, когда в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, на котором Франция будет почетным гостем.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ в телефонном разговоре с Э.Макроном обсудил подготовку к планируемому визиту французского лидера в Россию и его участие Петербургском международном экономическом форуме.

"В ходе обсуждения торгово-экономической и инвестиционной проблематики Владимир Путин информировал об итогах своей недавней встречи с представителями крупного французского бизнеса", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в беседе была дана положительная оценка "набирающей темп работе российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог", в рамках которого начинает функционировать "цифровая платформа".