Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 09.02.2018 17:11

Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана

Баку обеспокоен визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Визиты представителей самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в страны Европейского Союза вызывают обеспокоенность», - сказал Э.Мамедъяров в Брюсселе на 15-ом заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его мнению, такие визиты сопровождаются нарушением соглашения об упрощении виз и реадмиссии между ЕС и Арменией, а также режима шенгенской визы.

«Наряду с этим, серьезную обеспокоенность также вызывает незаконная экономическая и другая деятельность юридических и физических лиц из стран ЕС на оккупированных территориях Азербайджана»,- заявил Э.Мамедъяров.

Министр отметил, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной "нерешенности нагорно-карабахского конфликта и угрозой миру и стабильности в регионе".

«Азербайджан является самой заинтересованной страной в изменении статус-кво и урегулировании конфликта путем мирных переговоров»,- сказал министр.

По его словам, Баку поддерживает позицию международного сообщества по урегулированию конфликта.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ВИЗИТЫ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]