Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана

Баку обеспокоен визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Визиты представителей самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в страны Европейского Союза вызывают обеспокоенность», - сказал Э.Мамедъяров в Брюсселе на 15-ом заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.
По его мнению, такие визиты сопровождаются нарушением соглашения об упрощении виз и реадмиссии между ЕС и Арменией, а также режима шенгенской визы.
«Наряду с этим, серьезную обеспокоенность также вызывает незаконная экономическая и другая деятельность юридических и физических лиц из стран ЕС на оккупированных территориях Азербайджана»,- заявил Э.Мамедъяров.
Министр отметил, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной "нерешенности нагорно-карабахского конфликта и угрозой миру и стабильности в регионе".
«Азербайджан является самой заинтересованной страной в изменении статус-кво и урегулировании конфликта путем мирных переговоров»,- сказал министр.
По его словам, Баку поддерживает позицию международного сообщества по урегулированию конфликта.
Ф.Исазаде
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