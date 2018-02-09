В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж

9 февраля, в преддверие Дня дипломатического работника, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвященная этому празднику.

На выставке представлены фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений.

С приветствием к гостям обратился заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года Указом Президента Российской Федерации.