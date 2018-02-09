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Транспорт и связь 09.02.2018 17:28

Азербайджан предлагает запустить пассажироперевозки по маршруту Астара (Иран) - Москва

Азербайджан предлагает запустить пассажирский железнодорожный состав Астара (Иран)-Москва через азербайджанскую территорию, сообщил глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

«Мы направили свои предложения по этому вопросу иранской и российской стороне. Иранская сторона уже выразила свою готовность обсуждать данный вопрос», - сказал Дж.Гурбанов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, для перевозки пассажиров АЖД предлагает использовать российские составы.

Церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Астара (Азербайджан)-Астара (Иран) состоится в марте 2018 года с участием президентов Азербайджана и Ирана. Как ранее сообщалось, первый прибывший из России тестовый грузовой поезд, 8 февраля направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара – Астара.

Железная дорога Астара-Астара является частью проекта "Север-Юг", соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км - от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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