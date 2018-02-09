В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе

9 февраля с.г. в лицее «Эврика» города Баку (директор Офелия Мурадова) состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов более 15 частных учебных заведений города Баку.
Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор лицея «Эврика» Офелия Мурадова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеку лицея учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.
Очередной тур Олимпиады состоится 10 февраля в лицее «Дунья мактаби» города Сумгаита.
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