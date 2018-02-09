Саакашвили заявляет, что его хотели похитить из гостиницы в центре Киева неизвестные вооруженные лица

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что в пятницу была совершена попытка его похищения вооруженными лицами без документов из гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv на Почтовой площади в центре Киева, куда он прибыл утром для переговоров с иностранными друзьями.
"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе, сказали, что идут захватывать Саакашвили, и попытались проникнуть в лифт и подняться наверх на тот этаж, где мы были с нашими иностранными друзьями", - сказал М.Саакашвили журналистам в пятницу.
По его словам, этих лиц остановила охрана гостиницы, являющейся объектом частной собственности. "Охрана гостиницы попросила предъявить их документы, которых у них не оказалось, и после этого их выдавили из гостиницы, потому что это, естественно, частная собственность... и без постановления суда и конкретных документов допускать на частную собственность не позволено", - отметил М.Саакашвили.
Политик убежден, что это задержание было инициировано президентом Украины Петром Порошенко, который намерен экстрадировать его в Грузию, где в его отношении открыты дела и его ждет преследование.
М.Саакашвили заявляет, что проживает в настоящее время в двухкомнатной арендованной квартире в Киеве на 22 этаже в доме за пределами исторического центра. По его словам, на ул.Костельной, где его задерживали ранее, он уже не проживает. Он также считает, что его могут похитить по дороге домой.
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