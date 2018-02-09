Папа Римский назвал конфликт в Сирии крупнейшей гуманитарной катастрофой после Второй мировой войны

Папа Римский Франциск назвал на состоявшейся в пятницу в Ватикане встрече с премьером Эстонии Юри Ратасом (Juri Ratas) конфликт в Сирии "крупнейшей гуманитарной катастрофой после второй мировой войны", сообщили "Интерфаксу в пресс-службе правительства Эстонии.
Он призвал к мирному решению конфликтов, вызванных военной деятельностью. Так, понтифик отметил, что военная деятельность в Сирии продолжается уже семь лет, а вооруженному конфликту на Украине скоро исполнится четыре года.
"Конфликт на Украине оказал влияние почти на 5 миллионов человек, из них 3,8 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Внутренних беженцев на Украине около 1,6 миллиона человек", - говорилось на встрече.
По словам Ю.Ратаса, "новости о нападениях с большим числом жертв в Сирии, на Украине и других регионах военных конфликтов в мире стали, к сожалению, повседневными. Важно, чтобы мы не сдавались и искали политическое решение конфликтам, а также возможности улучшить условия жизни людей".
Он призвал заниматься не только Минскими соглашениями, санкциями и Женевским процессом, но помнить людей, теряющих своих близких и вынужденных бежать из дома.
Премьер-министр сообщил, что Эстония выделила на оказание гуманитарной помощи в Сирии 7 млн евро и в 2018-2019 годах выделит еще 1,3 млн евро.
Ю.Ратас подчеркнул, что народ и правительство Эстонии ожидают предстоящего осенью визита Святого отца, который пройдет в году, когда Эстония отмечает 100-летие государственной независимости. Он поблагодарил понтифика за то, что Святой престол "никогда не признавал де-факто аннексию Эстонии со стороны Советского союза".
Глава правительства и понтифик обсудили также вопросы, связанные с климатом и окружающей средой, развитием человечества и образования.
На состоявшейся в тот же день встрече с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролини (Pietro Parolini) среди прочих тем были рассмотрены отношения с Россией.
Ю.Ратас встретился также в Риме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони (Paolo Gentiloni). Были рассмотрены вопросы долгосрочного будущего бюджета Европейского союза, выборов в Европарламент, миграции. Премьер-министр Эстонии выделил участие Италии в миссии по охране воздушной среды стран Балтии и в работе дислоцированного в Таллине Центра киберобороны НАТО.
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