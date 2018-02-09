В Париже сообщают, что Макрон во время беседы с Путиным выразил обеспокоенность возможными случаями применения химоружия в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о новых случаях применения химоружия в Сирии, сообщает в пятницу Елисейский дворец.
"Эмманюэль Макрон попросил Владимира Путина сделать все возможное, чтобы сирийский режим положил конец невыносимому ухудшению гуманитарной ситуации в Восточной Гуте и Идлибе. Также он выразил обеспокоенность данными, указывающими на возможное неоднократное применение за последние недели хлора против мирных жителей в Сирии", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, Э.Макрон "подчеркнул решимость Франции бороться против безнаказанного применения химического оружия".
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что во время телефонного разговора В.Путина с Э.Макроном обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии.
"Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учетом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Затронуты варианты содействия постконфликтному восстановлению Сирии. В целом подчеркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье", - говорится в сообщении.
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Документы для регистрации Алиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в ЦИК - правящая партия
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу
Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане
Минздрав получит свыше 15,5 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»