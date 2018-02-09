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Дальнее зарубежье 09.02.2018 19:46

В Париже сообщают, что Макрон во время беседы с Путиным выразил обеспокоенность возможными случаями применения химоружия в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о новых случаях применения химоружия в Сирии, сообщает в пятницу Елисейский дворец.

"Эмманюэль Макрон попросил Владимира Путина сделать все возможное, чтобы сирийский режим положил конец невыносимому ухудшению гуманитарной ситуации в Восточной Гуте и Идлибе. Также он выразил обеспокоенность данными, указывающими на возможное неоднократное применение за последние недели хлора против мирных жителей в Сирии", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, Э.Макрон "подчеркнул решимость Франции бороться против безнаказанного применения химического оружия".

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что во время телефонного разговора В.Путина с Э.Макроном обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии.

"Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учетом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Затронуты варианты содействия постконфликтному восстановлению Сирии. В целом подчеркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье", - говорится в сообщении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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