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Дальнее зарубежье 09.02.2018 20:05

Лидер социал-демократов Шульц отказался от планов занять министерскую должность в коалиционном правительстве ФРГ

Лидер германской Социал-демократической партии Мартин Шульц не будет претендовать на министерскую должность в новом коалиционном правительстве Германии, передает в пятницу "Дойче велле".

"Я отказываюсь от работы в федеральном правительстве. В то же время я искренне надеюсь, что это (решение - ИФ) положит конец дебатам внутри Социал-демократической партии Германии", - цитирует его заявление "Дойче велле".

Таким образом, М.Шульц не займет пост министра иностранных дел, как планировал ранее. При этом пост главы партии должен был перейти к Андреа Налес.

К такому решению он пришел под давлением членов партии, отмечает сайт радиостанции.

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Тэги: ФРГ, МИД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]