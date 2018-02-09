Лидер социал-демократов Шульц отказался от планов занять министерскую должность в коалиционном правительстве ФРГ

Лидер германской Социал-демократической партии Мартин Шульц не будет претендовать на министерскую должность в новом коалиционном правительстве Германии, передает в пятницу "Дойче велле".
"Я отказываюсь от работы в федеральном правительстве. В то же время я искренне надеюсь, что это (решение - ИФ) положит конец дебатам внутри Социал-демократической партии Германии", - цитирует его заявление "Дойче велле".
Таким образом, М.Шульц не займет пост министра иностранных дел, как планировал ранее. При этом пост главы партии должен был перейти к Андреа Налес.
К такому решению он пришел под давлением членов партии, отмечает сайт радиостанции.
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