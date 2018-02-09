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АПК 09.02.2018 17:50

НФПП выделил льготные кредиты на 104 млн манатов на создание агропарков

В Азербайджане в 2018 году будут созданы 15 агропарков, сообщил заместитель исполнительного директора Национального фонда помощи предпринимателям (НФПП) Ариф Велимамедов.

«В 2018 году в Азербайджане будут построены 15 агропарков, инвестиции в них оцениваются 386 млн манатов. На реализацию этих проектов по линии НФПП выделено льготных кредитов на сумму 103,6 млн манатов», - сказал А.Велимамедов.

По его словам, в целом в Азербайджане в 28 районах планируется создание 43 агропарков. В трех из них завершен первый этап строительства. В 25 идут строительно-монтажные работы, еще по 15 агропаркам работы находятся на стадии проектирования. Общая площадь агропарков составит 183 тыс. га.

А.Велимамедов также сообщил, что на территории Газахского района создается агропарк по выращиванию картофеля. "Площадь агропарка составляет 850 га. На его создание НФПП выделил льготный кредит в размере 2 млн манатов", - добавил он.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2018 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, АГРОПАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]