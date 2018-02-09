НФПП с начала 2018 года выдал льготных кредитов на сумму 5, 3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Газахского района льготные кредиты на 2,2 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
«За счет выданных кредитов будет открыто 150 рабочих мест. В целом, с начала года НФПП выдал кредитов на сумму 5,3 млн манатов», - говорится в сообщении.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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