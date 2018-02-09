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Финансы 09.02.2018 18:16

НФПП с начала 2018 года выдал льготных кредитов на сумму 5, 3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Газахского района льготные кредиты на 2,2 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«За счет выданных кредитов будет открыто 150 рабочих мест. В целом, с начала года НФПП выдал кредитов на сумму 5,3 млн манатов», - говорится в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]