НФПП с начала 2018 года выдал льготных кредитов на сумму 5, 3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Газахского района льготные кредиты на 2,2 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«За счет выданных кредитов будет открыто 150 рабочих мест. В целом, с начала года НФПП выдал кредитов на сумму 5,3 млн манатов», - говорится в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков