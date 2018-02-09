Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве

Евросоюз и Азербайджан активизировали процесс сближения и идут к соглашению о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщили их представители в пятницу по итогам двустороннего Совета сотрудничества.

"Визит президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале прошлого года и его участие в ноябрьском саммите Восточного партнерства открыли новую главу в отношениях между Азербайджаном и ЕС", - заявил на пресс-конференции глава азербайджанской делегации, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что Брюссель и Баку начали после этого "важные стратегические консультации" о заключении соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Условно оно называется "всеобъемлющим", "стратегическим".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала Азербайджан важным партнером ЕС в рамках политики Восточного партнерства (наряду с Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной - ИФ). Она подчеркнула, что главное для ЕС в отношениях с Азербайджаном - это его независимость, суверенитет и территориальная целостность.

"Мы - главный экономический партнер Азербайджана, потому что на ЕС приходится около половины объема внешней торговли Азербайджана (48,6%). ЕС занимает также первое место в прямых иностранных инвестициях в Азербайджане, - напомнила Ф.Могерини. - Азербайджан проводит диверсификацию своей экономики, и мы ожидаем, что параллельно он активизирует процесс вступления в ВТО".

Судя по заявлениям сторон, тот факт, что Азербайджан не является членом ВТО, серьезно сдерживает ход переговоров.

Э.Мамедъяров признал, что переговоры идут "непросто", потому что обсуждается как раз торговый раздел будущего соглашения. В то же время Азербайджан, по его словам, "продолжает работать над подготовкой к вступлению в ВТО".

Участники заседания сообщили, что ЕС и Азербайджан стремятся структурировать диалог по вопросам внешней политики и политики безопасности, чаще проводить встречи на эту тему. И в этом между ними, судя по всему, меньше проблем, чем в области общих ценностей. Брюссель не раз указывал Баку на нарушения демократических свобод и прав человека.

Ф.Могерини подчеркнула, что демократия, верховенство права, уважение прав человека - это "основная опора" отношений между ЕС и Азербайджаном.

"Мы в очередной раз напомнили о необходимости выполнять международные обязательства, взятые на себя Азербайджаном, особенно правила проведения выборов, поскольку находимся сейчас в контексте предстоящих (президентских) выборов в Азербайджане", - сказала она.

С темой ценностей связано и ее высказывание о пользе взаимных поездок и контактов между гражданами.

"Чем больше граждане ЕС и азербайджанцы приезжают друг к другу, обмениваются опытом, узнают социальные системы и историю друг друга, тем крепче будут наши отношения", - подчеркнула она, заметив, что по программе университетских обменов Erasmus+ в прошлом году профинансировано более 1300 взаимных стажировок студентов и преподавателей ЕС и Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана согласен, что для его страны контакты между людьми с Европой - это "лучшая инвестиция" в будущее".