В Азербайджане индексируется страховая часть пенсий на уровне роста номинальной зарплаты в 2017г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Минтруда и соцзащиты населения поручено обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий с 1 января 2018 года в размере роста номинальной зарплаты в Азербайджане в 2017 году.
Кроме этого, ведомству поручено провести индексацию пенсионного капитала, накопленного в страховой части на индивидуальных счетах системы персонифицированного учета.
А.Азизов
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Документы для регистрации Алиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в ЦИК - правящая партия
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Сторонам на переговорах по Brexit еще предстоит преодолеть разногласия - координатор ЕС
Трамп подписал закон по бюджету, не допускающий приостановку работы правительства
Заседание комиссии Украина-НАТО не запланировано, подтверждают в альянсе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»