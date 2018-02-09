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Здравоохранение 09.02.2018 18:39

Минздрав получит свыше 15,5 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Министерству здравоохранения 15,52 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, данные средства будут направлены на завершение строительства больницы, ремонта имеющихся зданий больницы, на закупку оборудования и инвентаря.

Средства будут выделены Минздраву из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов

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Тэги: БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]