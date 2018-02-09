Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Института теологии.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Институт теологии будет подчинен Госкомитету по работе с религиозными структурами. При этом Институт теологии будет входить в структуру Бакинского Государственного Университета (БГУ).
Основной целью создания института является "подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности".
В рамках распоряжения Госкомитету по работе с религиозными структурами поручено в двухмесячный срок утвердить Устав Института
Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить выделение здания для Института, а также решить вопросы, связанные с его финансированием и техническим обеспечением.
А.Азизов
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