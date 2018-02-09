Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Института теологии.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Институт теологии будет подчинен Госкомитету по работе с религиозными структурами. При этом Институт теологии будет входить в структуру Бакинского Государственного Университета (БГУ).

Основной целью создания института является "подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности".

В рамках распоряжения Госкомитету по работе с религиозными структурами поручено в двухмесячный срок утвердить Устав Института

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить выделение здания для Института, а также решить вопросы, связанные с его финансированием и техническим обеспечением.

А.Азизов