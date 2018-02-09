Заседание комиссии Украина-НАТО не запланировано, подтверждают в альянсе

Проведение заседания комиссии Украина-НАТО не значится в календаре встречи министров обороны альянса 14-15 февраля.
"В настоящее время не запланировано проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина", - говорится в ответе официального представителя НАТО на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Он также отметил, что в декабре было проведено заседание Комиссии НАТО-Украина для того, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Украине и прогресс проводимых в стране реформ.
В НАТО также напомнили, что в последнее время демонстрировались сигналы постоянной поддержки Украины со стороны альянса. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседовал с президентом Украины Петром Порошенко, а Североатлантический совет посетил Киев в июле 2017 года.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщало, что заседание комиссии Украина-НАТО было заблокировано Венгрией. Издание отмечает, что министерское заседание комиссии должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов альянса. "Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников", - отмечает издание.
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