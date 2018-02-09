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ТЭК 09.02.2018 19:03

Прокачка нефти из Азербайджана в Турцию по БТД в 2017г составила 253 млн баррелей

Транзит нефти по трубопроводам на территории Грузии в 2017 году составил 281,7 млн баррелей, что на 0,9% меньше, чем в 2016 году, сообщает АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).

В четвертом квартале транзит нефти увеличился на 8,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 72,1 млн баррелей.

По основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) из Азербайджана в направлении Турции было прокачано 253,1 млн баррелей нефти (снижение на 0,3%), по западному трубопроводу WREP (Western Route Export Pipeline) из Баку на черноморский терминал Супса поставлено 28,6 млн баррелей нефти (снижение на 56,1%).

По информации GOGC, в 2017 году наибольший объем транспортировки нефти по обоим трубопроводам был зафиксирован в декабре - 24,4 млн баррелей (в том числе транзит по БТД составил 21,7 млн баррелей, по WREP - 2,7 млн баррелей).

Как сообщалось ранее, в 2016 году транзит нефти по трубопроводам в Грузии составил 284,2 млн баррелей - на 3,1% меньше, чем годом ранее. По БТД было транспортировано 253,9 млн баррелей нефти (снижение на 3,1%), по WREP - 30,3 млн баррелей нефти (снижение на 3,5%).

Транзит нефти по БТД осуществляется с сентября 2005 года, по WREP - с апреля 1999 года. Оператором этих нефтепроводов является британская BP.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]