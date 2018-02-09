В Азербайджане возможно объединение двух банков – глава ABA

Переговоры об объединении в Азербайджане ведутся двумя банками, сообщил глава Ассоциации банков (ABA) Закир Нуриев журналистам в пятницу.

"Могу сказать, что в настоящее время как минимум два азербайджанских банка ведут переговоры об объединении", - сказал З.Нуриев.

При этом он не стал уточнять названия банков.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 30 банков.

Н.Аббасова