В Азербайджане возможно объединение двух банков – глава ABA

Переговоры об объединении в Азербайджане ведутся двумя банками, сообщил глава Ассоциации банков (ABA) Закир Нуриев журналистам в пятницу.
"Могу сказать, что в настоящее время как минимум два азербайджанских банка ведут переговоры об объединении", - сказал З.Нуриев.
При этом он не стал уточнять названия банков.
В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 30 банков.
Н.Аббасова
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