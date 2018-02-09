Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 09.02.2018 19:13

В Азербайджане возможно объединение двух банков – глава ABA

Переговоры об объединении в Азербайджане ведутся двумя банками, сообщил глава Ассоциации банков (ABA) Закир Нуриев журналистам в пятницу.

"Могу сказать, что в настоящее время как минимум два азербайджанских банка ведут переговоры об объединении", - сказал З.Нуриев.

При этом он не стал уточнять названия банков.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 30 банков.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, СЛИЯНИЕ


Похожие новости


Fitch позитивно оценивает слияние азербайджанских AtaBank и CDB Процесс объединения AtaBank и CDB Bank будет завершен в течение 3 месяцев Процесс консолидации банков в Азербайджане может продолжиться – глава АБА Азербайджанские AtaBank и Caspian Development Bank объявили о слиянии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]