Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу

Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России, в рамках мирового турне оригинал Кубка чемпионата привезен ФИФА в Азербайджан.

"9 февраля Кубок был представлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Кубок представлен экс-игроком сборной Франции, чемпионом мира по футболу 1998 года, Кристианом Карамбе", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

А.Азизов