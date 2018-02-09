Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу

Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России, в рамках мирового турне оригинал Кубка чемпионата привезен ФИФА в Азербайджан.
"9 февраля Кубок был представлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Кубок представлен экс-игроком сборной Франции, чемпионом мира по футболу 1998 года, Кристианом Карамбе", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.
А.Азизов
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Документы для регистрации Алиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в ЦИК - правящая партия
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Сторонам на переговорах по Brexit еще предстоит преодолеть разногласия - координатор ЕС
Трамп подписал закон по бюджету, не допускающий приостановку работы правительства
Заседание комиссии Украина-НАТО не запланировано, подтверждают в альянсе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»