Сторонам на переговорах по Brexit еще предстоит преодолеть разногласия - координатор ЕС

Будущие отношения между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, контроль над выполнением соглашения о выходе Великобритании из ЕС и переходный период были главными вопросами повестки очередного раунда переговоров Евросоюза с Соединенным Королевством, сообщил координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Что касается Ирландии, мы старались сконцентрироваться на решениях, которые позволят избежать жестких границ. Любое решение, разумеется, должно быть точным, ясным и без каких-либо двусмысленностей", - заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе главный переговорщик ЕС.

При этом он отметил, что в любом случае "решение Великобритании покинуть единый рынок и таможенный союз ЕС сделает неизбежным контроль на границе".

По его словам, необходимо уже начинать "юридически определять сценарий и то, как он может практически функционировать". Координатор ЕС подчеркнул, что в этом вопросе "нельзя допустить ни малейших двусмысленностей". На последнем раунде переговоров британская сторона согласилась, что необходимо обсуждать, как обеспечить полную функциональность такого соглашения.

Чтобы быть надежным и жизнеспособным, соглашение о выходе Великобритании из ЕС должно иметь "эффективный механизм реализации", отметил М.Барнье.

"По нашему мнению, этот механизм должен включать роль Суда Европейского союза каждый раз, когда соглашение будет пересекаться с европейским правом. Этот пункт остается пунктом разногласий с Соединенным Королевством", - сообщил координатор ЕС по Brexit.

Он напомнил, что переходный период, в течение которого ограниченное время в Великобритании будет продолжать действовать существующее право ЕС (acquis communautaire), был запрошен Соединенным Королевством и одобрен главами государств и правительств 27 стран союза на саммите 15 декабря 2017 года.

На переговорах Великобритания настаивала на том, чтобы по этому переходному периоду заключить в марте соглашение. "Но, в то же время, наши собеседники сообщили нам о несогласии по ряду аспектов, которые я объективно расцениваю как существенные", - добавил М.Барнье, особо остановившись на праве свободного передвижения граждан, которые прибудут в Великобританию в переходный период.

Он также выразил недоумение рядом требований Великобритании по изъятиям из законодательства ЕС в переходный период. "Позиция Европейского союза, с моей точки зрения, очень логична: прося пользоваться выгодами единого рынка, таможенного союза, разделами общей политики ЕС, Соединенное Королевство, по логике, должно быть согласно со всеми правилами и обязательствами до завершения переходного периода", - объяснил координатор ЕС.

"Принимая во внимание эти разногласия и говоря открыто, вопрос о переходном периоде сегодня еще не решен. Как я говорил, времени очень мало, и мы не должны терять ни минуты, если хотим добиться успеха", - предупредил М.Барнье.

Чтобы ускорить решение данного вопроса, сказал переговорщик ЕС, Еврокомиссия предложила государствам-членам юридический текст по переходному периоду. "Будучи одобренным 27 государствами, этот текст будет неотъемлемой частью нашего соглашения о выходе (Великобритании - ИФ), которое мы затем предложим вниманию британцев. И я вам напомню, что этот проект должен также получить одобрение Европейского парламента", - отметил координатор ЕС.

Он пояснил, что в данном тексте, опубликованном на этой неделе после заседания Еврокомиссии, при полной транспарентности предусмотрено положение, "позволяющее усилить в переходный период существующий в Европейском союзе механизм реализации". Это, продолжил М.Барнье, требуется, чтобы в короткий переходный период можно было быстрее осуществлять процедуры, связанные с разрешением разногласий между Брюсселем и Лондоном, которые в настоящее время длятся слишком долго.

"Абсолютно нормально, когда международное соглашение предусматривает эффективный механизм реализации и разрешения конфликтов", - заявил М.Барнье в ответ на критику этого документа, раздававшуюся из Лондона.

Продолжая отвечать на критические замечания британской стороны, он заверил, что ни по этой, ни по другим темам, в его позиции невозможно найти недостатка уважения к партнерам или намерения их наказать.

"Просто мы должны построить юридически прочное соглашение о выходе, которое ни для кого не оставит никакой неопределенности", - объяснил свой подход М.Барнье.