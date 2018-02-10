Вице-премьер Приходько назвал провокацией материал Навального, но обращаться в суд не планирует

Вице-премьер - глава аппарата правительства Сергей Приходько назвал провокацией материал о нем Алексея Навального, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести".
"По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - говорится в заявлении С.Приходько, которое цитирует РБК.
Издание приводит слова вице-премьера о том, что "политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное - от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта".
По словам С.Приходько, пишет РБК, подавать в суд на А.Навального ему самому будет "слишком много чести" для оппозиционера. "Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду О.Дерипаска - РБК)", - цитирует издание чиновника.
8 февраля А.Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что С.Приходько отдыхал на яхте Elden О.Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, он делает вывод, что О.Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку, пишет РБК.
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