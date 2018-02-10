Российский проект резолюции ООН о новом механизме расследования химатак в Сирии пока не имеет перспектив из-за позиции США - постпред

Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит перспектив принятия в ближайшее время российского проекта резолюции о создании Независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI) из-за позиции американских коллег, которые считают документ "ущербным".

"Он (российский проект резолюции - ИФ) сейчас находится в стадии экспертного обсуждения, но, откровенно говоря, с учетом позиции американцев, близких перспектив его принятия я не вижу", - заявил он в интервью российским журналистам в Нью-Йорке в преддверии Дня дипломата.

В.Небензя уточнил, что на данный момент "было два раунда экспертных консультаций", однако "на этом пока все остановилось".

"На консультациях американские партнеры говорили нам, что наша резолюция ущербна для них, что самый лучший вариант - это возвратиться к убитому нами Совместному механизму расследования (химинцидентов в Сирии, СМР - ИФ). Они, кстати, не устают повторять при каждом случае, что Россия "убила" СМР. Я хотел бы это еще раз опровергнуть. Ответственность за смерть СМР на них, а не на нас", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что "механизм на самом деле "убили" американцы со своими партнерами, потому что они последние голосовали в СБ ООН по российскому проекту резолюции, в котором РФ предлагала продлить СМР, при этом улучшив его работу и сделав его по-настоящему объективным, профессиональным и независимым".

В.Небензя отметил, что США "уже на протяжении длительного времени ведут в Организации по запрещению химического оружия в Гааге масштабную кампанию по выламыванию рук участникам организации с тем, чтобы принять антисирийскую резолюции на исполсовете ОЗХО, осуждающую режим за применение химоружия с последующей передачей этого вопроса в СБ".

"Цель для нас очевидна: они хотят протащить этот вопрос в СБ и посмотреть, как мы еще раз применим право вето против их очевидного политизированного проекта", - пояснил он.

При этом В.Небензя заявил, что "не очень понимает, зачем американцам нужен независимый механизм расследования химических инцидентов в Сирии", когда они "не только до расследования, а до подтверждения применения химоружия сразу же обвиняют сирийские власти".

"На мой простой вопрос о том, какие политические и военные дивиденды дает применение химического оружия сирийскому правительству, они стыдливо отводят глаза, не отвечая на него", - сказал российский постпред.

Расследованием случаев применения химического оружия в Сирии до недавнего времени занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН. Он прекратил своё существование 18 ноября 2017 года после того, как Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

В январе 2018 года Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

В свою очередь США выступили против российского предложения и заявили о готовности восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия.