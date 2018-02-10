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Регион 10.02.2018 11:35

ВВС Турции уничтожили за сутки 36 объектов в ходе операции на севере Сирии - турецкий Генштаб

ВВС Турции в ходе операции на севере Сирии уничтожили за сутки 36 "террористических объектов", нейтрализовали 79 боевиков, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление Генштаба ВС Турции.

"В Генштабе подчеркнули, что антитеррористическая операция "Оливковая ветвь" продвигается успешно и в соответствии с намеченными планами", - отмечает "Анадолу".

Таким образом, с начала операции Турция нейтрализовала - уничтожила или взяла в плен - 1141 террориста.

Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]