ВВС Турции уничтожили за сутки 36 объектов в ходе операции на севере Сирии - турецкий Генштаб

ВВС Турции в ходе операции на севере Сирии уничтожили за сутки 36 "террористических объектов", нейтрализовали 79 боевиков, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление Генштаба ВС Турции.
"В Генштабе подчеркнули, что антитеррористическая операция "Оливковая ветвь" продвигается успешно и в соответствии с намеченными планами", - отмечает "Анадолу".
Таким образом, с начала операции Турция нейтрализовала - уничтожила или взяла в плен - 1141 террориста.
Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.
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