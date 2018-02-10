Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии - представитель армии обороны Израиля

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории, заявил в субботу представитель армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля поразила 12 сирийских и иранских военных целей в Сирии в ответ на агрессию Ирана", - написал в "Твиттере" представитель израильской армии обороны Джонатан Конкрикус.

По его данным, ВВС Израиля атаковали три зенитные батареи и четыре иранские военные цели.

"Армия обороны Израиля будет решительно действовать против таких серьезных нарушений суверенитета Израиля со стороны Ирана и Сирии и продолжит действовать в случае необходимости. Армия обороны Израиля готова ко всем возможным вариантам развития и продолжит действовать, согласно обстоятельствам", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии и оказавшийся в границах Израиля, однако потеряли один из своих истребителей после активации системы ПВО Сирии.

Государственное телевидение Сирии сообщило о новых авиаударах в провинции Дамаск.