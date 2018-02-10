Израиль готов к экстремальными мерам, чтобы пресечь превращение Сирии и Ливана в иранский военный плацдарм - посол Израиля

Израиль будет пресекать, если понадобится, самыми экстремальными мерами военные планы Ирана на территории Сирии и Ливана, направленные против Израиля, видит смысл в усилении координации с Россией на политической и военном уровне в связи с эскалацией в регионе, заявил посол Израиля в России Гарри Корен в интервью "Интерфаксу".
"Иранский режим вместе со своими союзниками вооружен до зубов, и если эта сторона говорит о новых военных планах против нас, то у нас нет выхода, кроме как пресечь эти планы. Каким образом? Мы готовы к самым экстремальным мерам, если понадобится. Но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет", - сказал Г.Корен.
"Эскалация способна привести к очень опасной развязке, и об этом мы говорим с российской стороной, в детали вникать не буду. Но явно то, что данная проблема требует усиленной координации на политическом и на военном уровне", - подчеркнул посол.
"Какими бы ни были планы России в этом регионе, в нем действуют игроки, затеи которых могут коренным образом изменить ситуацию и привести к очень опасной эскалации, которая явно будет не нужна самой России. У этих игроков иные цели и интересы. Возможно, были совместные интересы - предотвратить развал Сирии, оставить у власти Башара Асада и нынешний режим, а вот в отношении того, что будет дальше, то у России свой интерес, у других игроков - свой", - сказал высокопоставленный израильский дипломат.
Он подчеркнул, что Израиль намерен не допустить превращения соседней Сирии в военный плацдарм для Ирана.
"У нас есть критический интерес - предотвратить превращение Сирии в иранский военный плацдарм. Именно такие планы, как мы видим, реализуются. Мне кажется, всем ясно, против кого этот военный плацдарм нацелен. Против нас. Поэтому важно предотвратить такой сценарий, и я цитирую слова премьера (Биньямина) Нетаньяху: "Мы это сделаем". Неважно, кто будет с нами сотрудничать. Коротко и ясно", - сказал Г.Корен.
"То же самое в отношении создания инфраструктуры по производству высокоточного оружия для "Хезболлы" в Ливане: мы это тоже предотвратим! Если удастся это сделать мирными способами, тем лучше", - отметил он.
На минувшей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес визит в Россию, посол так прокомментировал итоги саммита: "У нас имеется положительный опыт предыдущих встреч, и мы всегда видим отзывчивость российской стороны, которая разделяет, понимает наши опасения. Есть вещи, которые открыто говорились российской стороной о заинтересованности в том, чтобы Сирию покинули все иностранные войска, и Россия действует в этом направлении".
"Мы видим, что Иран продолжает вынашивать и реализовывать свои планы по присутствию в Сирии, мы пристально за этим наблюдаем. У нас есть разведданные, которыми мы, конечно, делимся с Россией. Чтобы не было вопросов: "Откуда вам это пришло в голову?!" Мы так работаем, наш профессионализм в этом плане ценится, так же, как и мы ценим российский профессионализм. Таким образом, содержание встреч в целом было похоже на предыдущие контакты. Все сводится к присутствию Ирана в Сирии", - рассказал Г.Корен.
"Вы знаете, что встреча лидеров Израиля и России проходила в Еврейском музее по случаю отмечавшегося за два дня до этого Международного дня памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Нетаньяху там сказал фразу, смысл которой в том, что мы один урок выучили: когда нам, евреям, угрожают, мы понимаем этот язык прекрасно, и неважно, на каком языке угроза прозвучала. Поэтому мы просим, чтобы и другие страны не игнорировали направленные против Израиля и озвученные не раз угрозы и даже конкретные планы Ирана, в том числе на территории Сирии и Ливана", - продолжил посол.
"В Иране готовилась военная ядерная программа и, вполне возможно, продолжает готовиться секретно и сейчас, никто об этом точно не знает. Спрашивается, против кого? Поэтому цель наших встреч и разговоров и с Россией, и с европейцами, и с американцами - не просто остановить, а убедить иранцев заниматься своими делами: развитием демократии, экономики, общества, статуса женщин, а не дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Г.Корен.
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