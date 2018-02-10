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Дальнее зарубежье 10.02.2018 15:20

В Южной Корее расследуют вероятную хакерскую атаку во время церемонии открытия Олимпиады

В Южной Корее сформировали команду для проведения расследования вероятной хакерской атаки на серверы во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают в субботу западные СМИ.

В эту команду вошли специалисты по информационной безопасности и эксперты из министерства обороны Южной Кореи, а также из еще четырех южнокорейских ведомств.

По информации организаторов церемонии, вечером в пятницу произошло внезапное полное отключение интернета, устранить проблему специалисты смогли только к утру субботы. Однако, по словам организаторов, инцидент не привел к серьезным техническим нарушениям и не нанес урон безопасности серверов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ХАКЕРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]