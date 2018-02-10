Около 800 человек приняли участие в акции протеста в Сеуле против участия КНДР в Олимпиаде

Около 800 консервативно настроенных южнокорейских активистов в Сеуле приняли участие в акции протеста против участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает в субботу агентство "Ренхап".
Демонстранты вышли на улицы столицы, держа в руках разорванные фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они также попытались поджечь флаг КНДР, однако эти действия были пресечены полицейскими.
Некоторые из участников акции показали художественный перформанс, надев на себя маски, имитирующие лидеров Южной Кореи, КНДР, США.
Активисты выразили осуждение не только в адрес Ким Чен Ына, но и действий южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, чью позицию по Северной Корее они считают слишком мягкой.
Президент Алиев поздравил Рухани с 39-й годовщиной Исламской революции
Большинство избирателей в Азербайджане проголосует за Ильхама Алиева, уверены в правящей партии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Минтруда в 2018 году направит свыше 165 млн манатов для финансирования повышения пенсий в Азербайджане
Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково после вылета из-за технической неполадки – авиакомпания
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»