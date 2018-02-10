Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Фев 14 Фев

Дальнее зарубежье 10.02.2018 16:34

Район гостиницы "Дама Роз" в Дамаске подвергся обстрелу боевиков

Боевики обстреляли район гостиницы "Дама Роз" в сирийской столице Дамаске, сообщает в субботу агентство САНА со ссылкой на источник в полицейском управлении города.

По его данным, "снаряд, выпущенный вооруженными группировками в Восточной Гуте, разорвался в районе гостиницы". На месте обстрела вспыхнул пожар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Дамаск принял условия перемирия в Восточной Гуте - де Мистура ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Дамаске, где в понедельник погибли 17 человек 25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в Дамаске - агентство САНА Спецпредставитель ООН по Сирии во вторник прибудет в Дамаск Мощный взрыв прогремел в Дамаске, не менее четырех человек погибли Сирийские войска штурмуют пригород Дамаска - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]