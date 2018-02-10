Боевики обстреляли район гостиницы "Дама Роз" в сирийской столице Дамаске, сообщает в субботу агентство САНА со ссылкой на источник в полицейском управлении города.

По его данным, "снаряд, выпущенный вооруженными группировками в Восточной Гуте, разорвался в районе гостиницы". На месте обстрела вспыхнул пожар.