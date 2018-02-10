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Дальнее зарубежье 10.02.2018 17:08

Кортеж премьера Канады попал в ДТП в Калифорнии

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в ДТП в американском штате Калифорния, где он находится с визитом, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Сам Дж.Трюдо не пострадал. ДТП произошло, когда он ехал из президентской библиотеки Рональда Рейгана в Сими-Вэлли округа Вентура, где он выступал с речью.

Причина ДТП не уточняется. Пострадал один из офицеров, у него травмы средней тяжести.

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, КОРТЕЖ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]