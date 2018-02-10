Кортеж премьера Канады попал в ДТП в Калифорнии

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в ДТП в американском штате Калифорния, где он находится с визитом, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Сам Дж.Трюдо не пострадал. ДТП произошло, когда он ехал из президентской библиотеки Рональда Рейгана в Сими-Вэлли округа Вентура, где он выступал с речью.

Причина ДТП не уточняется. Пострадал один из офицеров, у него травмы средней тяжести.