В Гонконге перевернулся пассажирский автобус, погибли минимум 19 человек

По меньшей мере, 19 человек погибли, еще примерно 40 получили травмы в результате ДТП в Гонконге, сообщает в субботу "Ченнел ньюс Эйша" со ссылкой на данные полиции.

Двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились люди, перевернулся на дороге. Причина ДТП пока не установлена.