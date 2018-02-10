В Гонконге перевернулся пассажирский автобус, погибли минимум 19 человек

По меньшей мере, 19 человек погибли, еще примерно 40 получили травмы в результате ДТП в Гонконге, сообщает в субботу "Ченнел ньюс Эйша" со ссылкой на данные полиции.
Двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились люди, перевернулся на дороге.
Причина ДТП пока не установлена.
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