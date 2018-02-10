Эстония и Россия обменялись осужденными за шпионаж гражданами

Департамент полиции безопасности Эстонии (КАПО) сообщил в субботу, что осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси (Raivi Susi) обменяли на гражданина РФ Артема Зинченко, отбывающего в Эстонии срок за шпионаж.

"Сегодня Эстонская Республика и Российская Федерация обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси. Обмен произошел на погранпункте Койдула сегодня, 10 февраля, в 10 часов", - сообщила полиция безопасности.

Харьюский (Harju) уездный суд Эстонии признал в мае 2017 года Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Р.Суси был приговорен в России в декабре 2017 года к 12 годам заключения. Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.

Как сказал генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu), "Эстонское государство, как может, помогает своим гражданам. Стороны заключили удовлетворившее их соглашение. Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, а эстонский предприниматель тем самым после продолжительного содержания под стражей в России вернулся к близким".

"Райво Суси вернется к своей семье и нуждается во времени, чтобы восстановиться после пережитого, поэтому мы просим с пониманием отнестись к его желанию поначалу воздержаться от публичных выступлений", - уточнила КаПо.

Как сообщил в субботу присяжный адвокат Р.Суси Айвар Пильв (Aivar Pilv), его подзащитный уже вернулся домой. Он также отметил, что "на данный момент состояние здоровья Р.Суси хорошее и повода для беспокойства нет".

ФСБ задержала Р.Суси в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево, когда он направлялся из Таджикистана в Таллин. О причинах задержания Р.Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, известно только то, что все действия, в которых ФСБ его обвиняет, были совершены еще в 2004-2007 годах. Сам Р.Суси отрицал причастность к шпионажу.

Согласно бизнес-регистру Эстонии, Р.Суси является совладельцем фирм Laki Autos и Musket, которые занимаются поставкой самолетов, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные машины.

По данным СМИ, его фирма OU Musket числится в списке посредников министерства иностранных дел. Она посредничает в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты.

Его клиентами были миллионеры из авиаклубов РФ, Англии, США и Западной Европы. Согласно публикациям, с 1994 года Р.Суси "перебросил на Запад целую эскадрилью учебных истребителей, которой хватило бы для оснащения всех ВВС Эстонии".

Принадлежащая Р.Суси компания Aerohooldus OU сдает в аренду Силам обороны два учебных истребителя L-39.

Согласно данным Полиции безопасности, А.Зинченко прошел специальную подготовку в российской военной разведке. Его деятельность в Эстонии активизировалась в 2013 году, когда он с женой и детьми остались в Эстонии и получили виды на жительство. В его задание входило выявление деятельности Сил обороны Эстонии, получение данных, связанных с безопасность Эстонского государства и деятельностью структур, связанных с госбезопасностью. Прикрытием была торговля детскими колясками.

Однако, как сообщил после суда СМИ пресс-секретарь КАПО Харрис Пуусепп (Harrys Puusepp), А.Зинченко не смог получить доступа к государственным секретам. Его судили по статье 233 Уголовного кодекса, предусматривающего для иностранцев наказание от 2 до 15 лет заключения. Суд, который проходил в условиях согласительного производства, учел раскаяние подсудимого и то обстоятельство, что он не смог нанести существенного вреда государственной безопасности, поэтому был решено не прибегать к максимально возможному наказанию.