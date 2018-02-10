Эстония и Россия обменялись осужденными за шпионаж гражданами

Департамент полиции безопасности Эстонии (КАПО) сообщил в субботу, что осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси (Raivi Susi) обменяли на гражданина РФ Артема Зинченко, отбывающего в Эстонии срок за шпионаж.
"Сегодня Эстонская Республика и Российская Федерация обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси. Обмен произошел на погранпункте Койдула сегодня, 10 февраля, в 10 часов", - сообщила полиция безопасности.
Харьюский (Harju) уездный суд Эстонии признал в мае 2017 года Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Р.Суси был приговорен в России в декабре 2017 года к 12 годам заключения. Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.
Как сказал генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu), "Эстонское государство, как может, помогает своим гражданам. Стороны заключили удовлетворившее их соглашение. Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, а эстонский предприниматель тем самым после продолжительного содержания под стражей в России вернулся к близким".
"Райво Суси вернется к своей семье и нуждается во времени, чтобы восстановиться после пережитого, поэтому мы просим с пониманием отнестись к его желанию поначалу воздержаться от публичных выступлений", - уточнила КаПо.
Как сообщил в субботу присяжный адвокат Р.Суси Айвар Пильв (Aivar Pilv), его подзащитный уже вернулся домой. Он также отметил, что "на данный момент состояние здоровья Р.Суси хорошее и повода для беспокойства нет".
ФСБ задержала Р.Суси в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево, когда он направлялся из Таджикистана в Таллин. О причинах задержания Р.Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, известно только то, что все действия, в которых ФСБ его обвиняет, были совершены еще в 2004-2007 годах. Сам Р.Суси отрицал причастность к шпионажу.
Согласно бизнес-регистру Эстонии, Р.Суси является совладельцем фирм Laki Autos и Musket, которые занимаются поставкой самолетов, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные машины.
По данным СМИ, его фирма OU Musket числится в списке посредников министерства иностранных дел. Она посредничает в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты.
Его клиентами были миллионеры из авиаклубов РФ, Англии, США и Западной Европы. Согласно публикациям, с 1994 года Р.Суси "перебросил на Запад целую эскадрилью учебных истребителей, которой хватило бы для оснащения всех ВВС Эстонии".
Принадлежащая Р.Суси компания Aerohooldus OU сдает в аренду Силам обороны два учебных истребителя L-39.
Согласно данным Полиции безопасности, А.Зинченко прошел специальную подготовку в российской военной разведке. Его деятельность в Эстонии активизировалась в 2013 году, когда он с женой и детьми остались в Эстонии и получили виды на жительство. В его задание входило выявление деятельности Сил обороны Эстонии, получение данных, связанных с безопасность Эстонского государства и деятельностью структур, связанных с госбезопасностью. Прикрытием была торговля детскими колясками.
Однако, как сообщил после суда СМИ пресс-секретарь КАПО Харрис Пуусепп (Harrys Puusepp), А.Зинченко не смог получить доступа к государственным секретам. Его судили по статье 233 Уголовного кодекса, предусматривающего для иностранцев наказание от 2 до 15 лет заключения. Суд, который проходил в условиях согласительного производства, учел раскаяние подсудимого и то обстоятельство, что он не смог нанести существенного вреда государственной безопасности, поэтому был решено не прибегать к максимально возможному наказанию.
Президент Алиев поздравил Рухани с 39-й годовщиной Исламской революции
Большинство избирателей в Азербайджане проголосует за Ильхама Алиева, уверены в правящей партии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Минтруда в 2018 году направит свыше 165 млн манатов для финансирования повышения пенсий в Азербайджане
Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково после вылета из-за технической неполадки – авиакомпания
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»