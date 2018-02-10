Президент Алиев поздравил Рухани с 39-й годовщиной Исламской революции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего иранского коллегу Хасана Рухани в связи с 39-й годовщиной Исламской революции, сообщает сайт главы государства.

«Высокий уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Убежден, что взаимными усилиями мы и впредь будем вносить вклад в успешное продолжение нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках региональных проектов»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства выразил Х.Рухани крепкого здоровья, успехов в делах, а народу Ирана – мира и благосостояния.

Ф.Исазаде