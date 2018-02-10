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Внешняя политика 10.02.2018 19:01

Президент Алиев поздравил Рухани с 39-й годовщиной Исламской революции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего иранского коллегу Хасана Рухани в связи с 39-й годовщиной Исламской революции, сообщает сайт главы государства.

«Высокий уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Убежден, что взаимными усилиями мы и впредь будем вносить вклад в успешное продолжение нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках региональных проектов»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства выразил Х.Рухани крепкого здоровья, успехов в делах, а народу Ирана – мира и благосостояния.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ИРАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]