Двое турецких военных погибли в результате крушения вертолета в Сирии

Двое военнослужащих Турции погибли в результате крушения в Сирии турецкого военного вертолета, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Экспертная комиссия изучает причины произошедшего. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - приводит агентство заявление Генштаба ВС Турции. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Сирии был сбит турецкий вертолет.