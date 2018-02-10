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Регион 10.02.2018 19:37

Двое турецких военных погибли в результате крушения вертолета в Сирии

Двое военнослужащих Турции погибли в результате крушения в Сирии турецкого военного вертолета, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Экспертная комиссия изучает причины произошедшего. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - приводит агентство заявление Генштаба ВС Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Сирии был сбит турецкий вертолет.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]