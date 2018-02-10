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Регион 10.02.2018 20:11

В Иране назвали возмутительными сообщения о перехвате Израилем иранского беспилотника

Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахран Касеми назвал возмутительными сообщения Израиля о перехвате иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии, сообщает иранское агентство ИРНА.

"Сообщения об устранении иранского беспилотника, находившегося над Израилем, а также причастности Ирана к атаке на израильский истребитель возмутительны. Иран предоставляет Сирии только военные консультации", - заявил он.

В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.

В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЕСПИЛОТНИК, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]