В Иране назвали возмутительными сообщения о перехвате Израилем иранского беспилотника

Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахран Касеми назвал возмутительными сообщения Израиля о перехвате иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии, сообщает иранское агентство ИРНА.

"Сообщения об устранении иранского беспилотника, находившегося над Израилем, а также причастности Ирана к атаке на израильский истребитель возмутительны. Иран предоставляет Сирии только военные консультации", - заявил он.

В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.

В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.