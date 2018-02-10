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Социум 10.02.2018 21:13

Минтруда в 2018 году направит свыше 165 млн манатов для финансирования повышения пенсий в Азербайджане

Министерство труда и социальной защиты населения в 2018 году направит 165,4 млн манатов на финансирование индексации пенсий, заявил глава ведомства Салим Муслимов.

«В соответствии с распоряжением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 февраля, с 1 января 2018 года индексируются пенсии в размере роста номинальной заработной платы по стране в 2017 году. В прошлом году номинальная зарплата выросла на 5,7%. На индексацию пенсий необходимо ежемесячно 13,78 млн манатов, в целом, в 2018 году – 165,4 млн манатов», - сказал С.Муслимов на пресс-конференции в субботу.

По его словам, на 1 января 2018 года в Азербайджане имеется 1 млн 318,434 тыс. пенсионеров. «Индексация пенсий коснется 1 млн 236 тыс. человек или 94% пенсионеров», - отметил министр.

С. Муслимов добавил, что среднемесячная пенсия по стране на 1 января 2018 года составляет 208,36 манатов, по возрасту – 233,68 манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПЕНСИИ, ИНДЕКСАЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]