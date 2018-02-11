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Дальнее зарубежье 11.02.2018 09:11

Генсек ООН призвал к незамедлительному прекращению эскалации напряженности в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает все заинтересованные стороны незамедлительно прекратить действия, которые ведут к нагнетанию напряженности в Сирии.

"Генсек призвал все стороны к немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлению сдержанности", - говорится в заявлении А.Гутерриша, распространенном его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком.

В заявлении отмечается, что генсек "внимательно следит за вызывающей тревогу военной эскалацией в Сирии и опасным развитием ситуации в районе границ".

Накануне ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии, сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате в субботу иранского беспилотника над израильской территорией, а также прокомментировал авиаудары по иранским позициям в Сирии.

Он заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля, а также заверил, что его страна будет защищаться от любых атак извне.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]