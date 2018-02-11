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Дальнее зарубежье 11.02.2018 10:29

Вертолет с туристами разбился в США, три человека погибли - власти

Вертолет с туристами потерпел крушение в национальном парке "Гранд каньон" в американском штате Аризона, три человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили местные власти.

Пока не установлено, какой компании принадлежал разбившийся вертолет EC130.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии.

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Тэги: США, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]