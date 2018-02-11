Вертолет с туристами разбился в США, три человека погибли - власти

Вертолет с туристами потерпел крушение в национальном парке "Гранд каньон" в американском штате Аризона, три человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили местные власти.

Пока не установлено, какой компании принадлежал разбившийся вертолет EC130. Начато расследование причин и обстоятельств аварии.