Белый дом поддержал Израиль в инциденте на сирийско-израильской границе

США признают и поддерживают право Израиля на защиту от действий Ирана в регионе, заявил Белый дом.
"Израиль является последовательным союзником Соединенных Штатов, мы поддерживаем его право на самозащиту от сил сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Она призвала Иран "прекратить провокации" и действовать в направлении установления мира.
Перед этим представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем.
"США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата, поступившем в "Интерфакс" в ночь на воскресенье.
Госдеп потребовал прекратить такие действия, "подрывающие мир и стабильность".
Накануне ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии, сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате в субботу иранского беспилотника над израильской территорий, а также прокомментировал авиаудары по иранским позициям в Сирии.
Он заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля.
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