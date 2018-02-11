Белый дом поддержал Израиль в инциденте на сирийско-израильской границе

США признают и поддерживают право Израиля на защиту от действий Ирана в регионе, заявил Белый дом.

"Израиль является последовательным союзником Соединенных Штатов, мы поддерживаем его право на самозащиту от сил сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она призвала Иран "прекратить провокации" и действовать в направлении установления мира.

Перед этим представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем.

"США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата, поступившем в "Интерфакс" в ночь на воскресенье.

Госдеп потребовал прекратить такие действия, "подрывающие мир и стабильность".

Накануне ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии, сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате в субботу иранского беспилотника над израильской территорий, а также прокомментировал авиаудары по иранским позициям в Сирии.

Он заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля.